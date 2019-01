Daniela Reis termina no pelotão a primeira etapa do Tour Down Under

A ciclista portuguesa Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sport) terminou esta quinta-feira integrada no pelotão a primeira etapa do Tour Down Under, primeira prova do World Tour feminino, que se disputa na Austrália.

A campeã portuguesa cortou a meta na 63.ª posição, com as mesmas 3:10.28 horas da italiana Letizia Paternoster (Trek-Segafredo), que foi a primeira a cortar a meta, no final dos 112,9 quilómetros, entre Hahndorf e Birdwood.

A australiana Sarah Roy (Mitchelton-Scott) e a cubana Arlenis Sierra (Astana) fecharam o pódio da etapa.

Na sexta-feira, corre-se a segunda de quatro etapas, entre Nuriootpa e Angaston (116,7 quilómetros), com uma contagem de montanha de primeira categoria coincidente na meta.

