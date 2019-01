Governo espera mais 2,1 mil milhões de euros em impostos em 2018

A receita fiscal em 2018 terá registado um crescimento superior a 5%, o que se traduzirá em mais 2,1 mil milhões de euros, disse esta quinta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que falava em Lisboa numa conferência da Associação Fiscal Portuguesa sobre o tema “Os desafios da fiscalidade em 2019”, sublinhou ainda que 88% deste crescimento da receita fiscal se deve à evolução de três impostos, nomeadamente ao IRS, IRC e IVA.

Em relação ao IRS referiu que o acréscimo da receita — que deverá ter sido da ordem dos 4,6% — ocorre num contexto de desagravamento do imposto que permitiu às famílias pagar menos mil milhões de euros.

No IRS temos dito e repetido e é verdade: com as regras de 2018, comparadas com as regras de 2015, as pessoas pagam menos mil milhões de euros. O alívio fiscal é efetivo”, declarou.