James Blake confirma: disco novo sai a 18 de janeiro

As pistas começaram a surgir logo nos primeiros dias de janeiro: no site francês da Amazon surgiu (discutiu-se se por lapso ou propositadamente) uma estranha referência a um novo disco de James Blake, não anunciado, chamado Assume Form, com uma lista de convidados de luxo que incluía a revelação espanhola Rosalía, o veterano André 3000 (dos Outkast), o guitarrista, cantor e compositor Moses Sumney e as jovens estrelas norte-americanas de hip-hop e trap Travis Scott e Metro Boomin (produtor que já trabalhou com Future, Drake, Kanye West e Migos, entre muitos outros).

Depois desse primeiro sinal, interpretado como fuga de informação por alguns e com ceticismo por outros, surgiram excertos de canções novas de James Blake no seu site oficial. Os rumores, já fortes, intensificaram-se com vídeos publicados nas redes sociais de um encontro em estúdio de James Blake com Rosalía, e confirmaram-se na íntegra esta quinta-feira: Assume Form é mesmo o próximo álbum de James Blake, tem a lista de convidados já mencionada e será editado na próxima semana, sexta-feira, dia 18 de janeiro.

Incluindo na lista de álbuns que o Observador espera ouvir em 2019, o quarto disco de estúdio e de originais do compositor inglês sucede a James Blake (álbum homónimo de 2011), Overgrown (2013) e The Colour in Anything (2016). Prevê-se que no capítulo das edições encerre uma década de revelação e afirmação plena de James Blake como um dos músicos mais importantes do panorama atual, mérito de uma mistura feliz entre tradição e vanguardismo, música eletrónica e música popular e clássica (sobretudo através do piano, o instrumento não digital de eleição de Blake) e intimidade e dança das suas composições.

A inclusão de André 3000, Travis Scott e Metro Boomin na lista de convidados do disco parece acentuar uma aproximação de James Blake ao universo hip-hop, que se regista pelo menos desde o segundo álbum, Overgrown, em que Blake convidou o rapper e produtor RZA para o tema “Take a Fall For Me”. Nos últimos quatro anos, James Blake gravou também com Chance the Rapper e Vince sSaples e reforçou a aproximação a este género musical no último ano, com a participação na banda sonora de Black Panther (entrou no tema “King’s Dead”, com Kendrick Lamar, Future e Jay Rock) e em Astroworld, o disco mais recente de Travis Scott (“Stop Trying to Be God” uniu-o pela primeira vez ao rapper e produtor musical que entra agora em Assume Form, mas também a Kid Cudi e Stevie Wonder).

Canções como “If the Car Beside You Moves Ahead” e “Don’t Miss It”, recentemente publicadas na internet de forma isolada, não vão fazer parte do próximo álbum de James Blake, revela o alinhamento de 12 canções, que publicamos na íntegra:

01 Assume Form

02 Mile High (ft. Travis Scott and Metro Boomin)

03 Tell Them (ft. Moses Sumney and Metro Boomin)

04 Into the Red

05 Barefoot in the Park (ft. Rosalía)

06 Can’t Believe the Way We Flow

07 Are You in Love?

08 Where’s the Catch? (ft. André 3000)

09 I’ll Come Too

10 Power On

11 Don’t Miss It

12 Lullaby for My Insomniac

