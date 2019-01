Luís Montenegro avança com desafio direto a Rio sexta-feira no CCB

Luís Montenegro vai mesmo avançar para a liderança do PSD. Não só assume a disponibilidade para se candidatar como vai desafiar diretamente Rui para ir a diretas já. A notícia foi avançada em primeiro lugar pelo Expresso, mas já foi confirmada pelo Observador.

A declaração está marcada para esta sexta-feira às 16 horas no CCB, e ao que o Observador apurou será feito um desafio claro a Rui Rio: marcar as eleições diretas para a liderança do PSD o mais rapidamente possível.

Apesar de vários apoiantes do ex-líder parlamentar do PSD assumirem ter passado os últimos dias a consultar regulamentos e estatutos para preparar uma disputa antecipada ao poder na São Caetano à Lapa, o Observador sabe que Luís Montenegro não quer deixar que a questão se coloque no plano jurídico.

O desafio que fará a Rui Rio tem como objetivo fazer uma “clarificação política”, conta fonte próxima de Montenegro. Para isso, o homem que liderou a bancada parlamentar do partido durante o governo de Passos Coelho vai desafiar Rio a marcar as diretas já “para que o partido escolha a opção mais forte para enfrentar as próximas eleições”.

O que significa que o atual líder do PSD passa a ter oficialmente um desafiador ainda antes das próximas europeias marcadas para maio deste ano.

Se o PSD iniciar de facto um processo eleitoral interno, a dúvida que fica é saber quantos serão os candidatos.

Em atualização

