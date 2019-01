Montenegro avança. Já há assinaturas para iniciar destituição de Rio

O movimento das distritais que não estão com Rui Rio já tem as assinaturas precisas para convocar um Conselho Nacional Extraordinário, que iniciará o processo de destituição da direção de Rui Rio, avançou o Expresso e confirmou o Observador.

As assinaturas, contudo, era a parte mais fácil do processo, já que são apenas precisas 33. Basta um quinto dos conselheiros para convocar um Conselho Nacional, e é preciso um quarto dos conselheiros para dar entrada com uma moção de censura. O difícil é conseguir que essa moção de censura, que os críticos apelidam de “bomba atómica”, seja aprovada, já que é preciso maioria absoluta dos conselheiros. Mas mais difícil ainda era ter um rosto disponível para desafiar Rio — e esse primeiro obstáculo, pelo menos, parece estar superado.

Ao que o Observador apurou junto de fontes próximas, Luís Montenegro está a fazer “a sua reflexão”, mas tudo indica que está disposto a avançar. Os contactos têm-se multiplicado na última semana. Há quem lembre que Montenegro já fez este processo de reflexão uma vez, em novembro/dezembro de 2017, no pós-Passos, e acabou por recuar, mas também isso parece dar força à ideia de que desta vez avança mesmo: tem menos margem para recuar por já o ter feito uma vez.

Segundo apurou o Observador, a comunicação oficial de Luís Montenegro deverá acontecer antes da próxima semana. Uma data provável é domingo, dia em que se assinala precisamente um ano desde que Rio foi eleito em diretas. Esta quarta-feira, na TSF, Montenegro deixou claro que “muito em breve” falaria sobre o estado do PSD e, nomeadamente, sobre o futuro do PSD, dando o primeiro sinal público que os críticos queriam ouvir.

A gota de água, que levou o ex-líder parlamentar de Passos Coelho a fazer essa declaração aos microfones, foi uma intervenção de Manuela Ferreira Leite (da ala rioísta) onde disse que preferia que o PSD tivesse um “pior resultado” do que fosse colado ao rótulo de “partido de direita” — tudo a propósito da convenção do Movimento Europa e Liberdade, que decorre hoje e amanhã, e que junta vários quadrantes da direita e centro-direita, mas na qual Rui Rio não quis participar.

Esta quinta-feira, em plena intensificação das movimentações e da especulação, Luís Montenegro fez questão de marcar presença na abertura da convenção, sentando-se na primeira fila, ao lado de Luís Marques Mendes, que era um dos oradores convidados do painel seguinte. Montenegro, contudo, não ficaria para ouvir o ex-líder do PSD, tendo saído sem prestar declarações. O painel onde vai participar está marcado para sexta-feira, ao final da manhã. Antes dele, falará Pedro Santana Lopes.

