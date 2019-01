Nuno Manta Santos diz que jogo com o Aves é decisivo na luta pela manutenção

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, admitiu esta quinta-feira que o confronto com o Desportivo das Aves, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, é “um jogo decisivo” na luta pela manutenção no escalão principal.

Apesar de ter qualificado o encontro de sexta-feira de decisivo, Nuno Manta Santos observou que “também não é o mais importante da época”, em conferência de imprensa, na qual assinalou que para o Feirense é fundamental pontuar no embate entre duas equipas em zona de despromoção.

“Vai ser um jogo extremamente difícil para ambas as equipas, que querem pontuar, e em casa de um adversário que é forte e determinado no seu estádio. Estamos mentalmente preparados para o jogo, sabendo que vale mais do que três pontos, no sentido em que nos pode dar vantagem sobre os adversários que estão próximos de nós na tabela”, observou.

Nuno Manta Santos admitiu que o jogo vai ser exigente para a equipa, mas disse acreditar que os seus jogadores vão continuar a potenciar as suas capacidades depois do empate com o Santa Clara (2-2), na jornada anterior. “Temos de estar focados, com ambição e unidos. Acima de tudo, temos de saber que a nível estratégico o jogo vai pedir muita intensidade. Queremos continuar a somar pontos depois do empate diante do Santa Clara. Temos de aproveitar as coisas boas que fizemos no último jogo e transportá-las para o próximo. É importante pontuarmos”, reforçou.

O treinador do Feirense não poderá contar com Tiago Silva, a cumprir castigo, e com Luís Machado, Edson Farias e João Silva, todos a recuperarem das respetivas lesões.

O Desportivo das Aves, 17.º e penúltimo classificado, com 11 pontos, recebe na sexta-feira, pelas 19h00, o Feirense, 16.º, com 12 pontos, em jogo da 17ª jornada da I Liga, a disputar no Estádio do Clube Desportivo das Aves.

