O multimilionário, a futura ex-mulher e a amante dele. Afinal havia outra, e Jeff Bezos pode perder 56 mil milhões por causa disso

Depois da notícia do divórcio, e a da chuva de muitos milhões envolvida no processo, faltava conhecer o motivo da separação de Jeff Bezos da mulher com quem esteve casado 25 anos. O enredo sobre o divórcio do fundador da Amazon de MacKenzie Tuttle ainda agora começou: segundo a imprensa norte-americana, que se apressou a sondar as razões por detrás do comunicado do casal, Bezos terá uma relação com outra mulher, detalhe que poderá converter o até agora homem mais rico do mundo num dos homens mais preocupados do momento.

Segundo meios como a revista People ou o New York Post, o magnata de 54 anos estará a começar uma nova relação com uma antiga apresentadora de um programa da manhã do canal Fox, o California Good Day LA. Acrescente-se ainda que a ligação a Lauren Sánchez — assim se chama a jornalista — poderá não ser de hoje. Sabe-se que o casal Bezos e os Sánchez-Whitesell se conhecem há uma década e que mantinham um bom vínculo de amizade, de acordo com o portal de notícias sobre celebridades TMZ, surgindo juntos em diferentes eventos.

Mas há mais do que registos fotográficos recentes, que mostram a cumplicidade de ambos em eventos como uma das festas que se seguiram à entrega dos Globos de Ouro, no passado domingo em Los Angeles. O National Inquirer divulgou mesmo mensagens de teor sexual que Bezos terá trocado com Lauren em abril e maio do ano passado, parte da trama que o The Daily Mail recuperou. Quanto a Sánchez, tem 49 anos, ascendência mexicana, e está casada desde 2005 com Patrick Withesell, um agente de Hollywood com quem tem dois filhos. Fã de helicópteros, em 2016 fundou a Black Ops Aviation, a primeira empresa de produção do género liderada por uma mulher.

Resta saber até que ponto o caso, a confirmar-se, poderá baralhar as contas finais no acordo de separação, até agora “amistoso”, garantiu o casal no Twitter. Para mais porque a dissolução do par, que tem quatro filhos em comum e qualquer coisa como 112 mil milhões de euros de fortuna para dividir, poderá afastar Jeff do lugar cimeiro dos mais ricos do planeta e consagrar MacKensie (que pode chegar a garantir metade desse valor, cerca de 56 mil milhões) como a mulher mais rica do mundo.

