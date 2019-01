Rui Vitória assina contrato com o Al-Nassr por uma época e meia

O treinador português Rui Vitória, que recentemente abandonou o comando técnico do Benfica, assinou contrato com o Al-Nassr por uma época e meia, anunciou esta quinta-feira o segundo classificado da liga saudita de futebol nas redes sociais.

O ex-treinador dos encarnados, de 48 anos, vai render o também português Hélder Cristóvão, que tinha assumido o cargo interinamente, após a saída do uruguaio Daniel Carreño, em novembro do ano passado.

Rui Vitória abandonou o comando técnico do Benfica há precisamente uma semana, na sequência da derrota, no dia 2 de janeiro, das ‘águias’ em Portimão (2-0), para o campeonato.

O Al-Nassr, que esta quinta-feira empatou 2-2 com o Al-Faisaly, na 16.ª jornada, ocupa o segundo lugar da liga saudita, com menos dois pontos do que o Al-Hilal, liderado por Jorge Jesus.

Continuar a ler