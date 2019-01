Sporting de Braga visita o Portimonense, que derrubou Benfica e Sporting

O Sporting de Braga, segundo classificado na I Liga de futebol, tem esta quinta-feira um teste de grande dificuldade na visita ao Portimonense, equipa que derrubou em casa o Benfica e o Sporting. A 17.ª e última jornada da primeira volta abre com o jogo dos arsenalistas em Portimão, a partir das 20h15, num momento em que a equipa de Abel Ferreira vem de dois triunfos após a goleada sofrida na Luz (6-2) e subiu ao segundo lugar.

Em contrapartida, o Portimonense, que perdeu na visita ao Marítimo (2-1), num jogo sem Nakajima ou Jackson Martínez, tem em casa uma prestação quase imaculada, apenas com uma derrota para o campeonato, ainda na primeira jornada, em agosto.

Desde então, a equipa treinada por António Folha empatou dois jogos (com Santa Clara e Belenenses) e venceu cinco, entre os quais Sporting (4-2) e Benfica (2-0), este último há apenas duas jornadas.

Com o Sporting de Braga a seis pontos do líder FC Porto, que no sábado joga no Estádio José Alvalade com o Sporting (4.º), a visita desta quinta-feia a Portimão é teste duro aos bracarenses, num jogo em que os algarvios voltam a não poder contar com Nakajima. O japonês foi dispensado da seleção, na Taça Asiática, devido a lesão muscular, e é baixa certa, enquanto Jackson tem tido limitações físicas, mas está apto para este encontro.

A 17.ª jornada prosseguirá até domingo, com o Benfica a visitar na sexta-feira o Santa Clara e o Sporting a receber o líder FC Porto no sábado, no jogo grande da ronda.

Programa da 17.ª jornada:

Quinta-feira, 10 jan:

Portimonense — Sporting de Braga, 20h15

Sexta-feira, 11 jan:

Santa Clara — Benfica, 18h00

Desportivo das Aves — Feirense, 19h00

Vitória de Guimarães — Moreirense, 21h15

Sábado, 12 jan:

Sporting — FC Porto, 15h30

Boavista — Marítimo, 20h30

Domingo, 13 jan:

Nacional — Belenenses, 15h00

Desportivo de Chaves — Tondela, 17h30

Rio Ave — Vitória de Setúbal, 20h00

