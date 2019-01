UVE e BMW ligam Lisboa-Marraquexe no i3 com 42 kWh

A Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos (UVE) continua apostada em provar que é cada vez mais fácil realizar longas viagens em veículo eléctrico. Desta vez, por ocasião da prova marroquina a contar para o campeonato do mundo da Fórmula E, que a BMW lidera após a primeira prova da época, a UVE pegou em três i3, já com a nova bateria de 120 Ah, decidida a ligar Lisboa a Marraquexe. A viagem, com intervalos regulares para recarregar as baterias dos veículos e o estômago da equipa, pressupõe ligar as duas cidades, cumprindo os cerca de 1.200 km que as separam, dos quais 900 km são em auto-estrada, em cerca de um dia e meio.

Após a partida na capital, seguem-se paragens para recarregar em Aljustrel, Loulé, Sevilha e Tarifa, com pernoita antes da ligação por ferry a Tanger, já no continente africano. Em Marrocos serão percorridos cerca de 580 km, com uma paragem pelo meio para “alimentar” os corpos e as baterias, aproveitando o facto deste reino ser um dos poucos locais no continente em que existe uma rede minimamente satisfatória de postos de carga eléctricos.

Como se previa, a ligação Lisboa-Vila Real de Santo António, junto à fronteira com Espanha, foi a mais fácil de realizar, com um modelo que, mesmo com a nova bateria de maior capacidade, fica pouco à vontade com tiradas superiores a 200 km, pois apesar de anunciar uma autonomia em WLTP entre 285 e 308 km (dependendo dos pneus usados), este é um valor difícil de atingir com o veículo mais pesado e exclusivamente em auto-estrada.

Aproveitando o facto de se estarem a deslocar em três BMW i3, dois na versão normal de 170 cv e o terceiro um i3S, com 184 cv, a equipa da UVE aproveitou para realizar uns testes de consumo e de autonomia. Em modo de condução EcoPro+, para maximizar o aproveitamento do acumulador, os i3 cumpriram 207 km, tendo chegado com ainda 25% de energia, o que apontaria para uma autonomia de 276 km a uma velocidade de 110 km/h. Nas mesmas condições, o i3S poderia cumprir 255 km com uma carga.

No percurso seguinte, rumo a Sevilha, sempre segundo dados publicados no Facebook da UVE, com os três veículos a rodar em EcoPro, com o cruise control nos 120 km/h, os i3 registaram consumos de 19,3 e 20,9 kWh/100 km. Este valor médio permite antecipar uma autonomia, a este ritmo, em torno dos 200 km.

Se a parte mais complicada da viagem se resumiu à travessia de Espanha, rumo a Tarifa, uma vez em Marrocos tudo deverá correr de feição, rumo a Marraquexe, onde se irá disputar este fim-de-semana o Grande Prémio de Fórmula E.

