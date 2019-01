29 milhões. Lisboa teve quase tantos passageiros em 2018 como todos os aeroportos em 2013

O tráfego aéreo nos aeroportos portugueses, geridos pelo ANA, cresceu 6,8% em 2018, com 55 milhões de pessoas a passarem por território nacional, anunciou esta sexta-feira em comunicado o grupo francês VINCI Airports que é o dono da ANA. O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, subiu 8,9%, em termos homólogos, recebendo 29 milhões de pessoas em 2018. Este crescimento representa um novo recorde anual, o que se repete pelo menos desde 2013, apesar “das limitações de espaço”, refere a empresa. Recuando aliás ao ano de 2013, o primeiro ano em que a ANA estava totalmente privatizada, verificamos que o número de passageiros a passar na Portela é quase o mesmo que naquele ano passaram em todos os aeroportos portugueses — 29,5 milhões de passageiros.

O grupo VINCI Airports afirma que o crescimento do número de passageiros no aeroporto de Lisboa representa “o maior salto na rede de aeroportos VINCI em 2018.” . Ainda assim, foi o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto a registar a maior taxa de crescimento com uma subida de 10,7% (para 11,9 milhões de passageiros).

Já no quarto trimestre de 2018, o tráfego aéreo nos aeroportos portugueses cresceu 6,2% para 12,4% milhões de passageiros. Em termos globais, dos 12 aeroportos que a VINCI Airports detém, o Kansai Airports, no Japão, foi o que registou maior fluxo no mesmo período do ano passado, com 12,604 milhões de pessoas a passarem pelo local.

Esta terça-feira a ANA assinou um acordo de financiamento com o governo português que pretende a expansão do aeroporto de Lisboa para o Montijo, a cerca de 25 km da capital. A concessão da ANA expira em 2062.

