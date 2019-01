Atraso após atraso. Audi volta a adiar e-tron

Está confirmado. Mesmo a Audi, exímia a construir automóveis, está a sentir dificuldades nunca vistas na produção do e-tron, o primeiro eléctrico da nova vaga da marca. Depois de ter admitido atrasos em Outubro, deslocando o arranque da produção em série do SUV a bateria para final de 2018, a Audi volta agora a reconhecer que ainda há problemas para resolver e que os clientes não deverão receber os seus e-tron antes de Fevereiro.

Se todas as marcas criticaram a Tesla – e muito bem – pelos seus atrasos sucessivos na produção do Model 3, a verdade é que é cada vez mais evidente que a fabricação de veículos eléctricos a bateria é mais complicado do que seria de antever. Mesmo para a Audi, que previu apenas 20.000 unidades por ano do e-tron, e ainda não conseguiu avançar com a produção em série.

According to @Audi German #etron customer deliveries will begin next month (February) with production for series vehicles beginning this month.

A small amount were registered in Germany, Norway and The Netherlands at the end of last year. pic.twitter.com/pqehZokeSB

— Matthias Schmidt (@auto_schmidt) January 4, 2019