Benfica e FC Porto falham acordo: processo civil do caso dos emails vai a julgamento

O processo civil sobre a divulgação dos emails movido pelo Benfica ao FC Porto vai para seguir julgamento, decidiu esta sexta-feira o Tribunal do Juízo Central Cível do Porto após a audiência preliminar.

Em causa está uma queixa movida pelo Benfica contra o FC Porto após a divulgação de emails no Porto Canal, que os ‘encarnados’ consideraram danosa para a imagem do clube e pela qual reclamam uma indemnização de 17,5 milhões de euros. O FC Porto avançou também com uma contravenção, pedindo uma indemnização cujo valor não foi divulgado.

Os dois clubes não conseguiram chegar a acordo sobre o diferendo que seguirá assim para julgamento.

