Desportivo das Aves e Feirense empatam na 17.ª jornada

O Desportivo das Aves e o Feirense empataram esta sexta-feira 1-1, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga de futebol.

Os avenses chegaram ao intervalo em vantagem, depois do golo de Fariña, aos 43 minutos, mas a equipa de Santa Maria da Feira igualou já no decorrer da segunda parte, com um tento de Valencia, aos 64.

Com este empate, as duas equipas vão manter-se abaixo da zona de despromoção, com o Feirense a ocupar a 16.ª posição com 13 pontos e os avenses o posto logo abaixo com 12.

