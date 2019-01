Ferro Rodrigues elogia “prova de maturidade” dos deputados na eleição para órgãos externos do Parlamento

O presidente da Assembleia da República (PAR) congratulou-se esta sexta-feira com a realização de eleições para órgãos externos do parlamento de forma regular, em “mais uma prova de maturidade e do sentido de Estado” dos deputados.

Em causa estavam lugares no Conselho Superior de Segurança Interna (CSSI), Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (CSSC) ou Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), requerendo dois terços dos votos, algo que não fora alcançado em sufrágios semelhantes realizados anteriormente.

Saúdo os eleitos e os deputados pelas eleições que hoje [sexta-feira, 11] se concretizaram, que requeriam dois terços dos votos para se tornarem efetivas. Os deputados da Assembleia da República deram assim mais uma prova de maturidade e do sentido de Estado do parlamento”, lê-se em nota do gabinete de Ferro Rodrigues.

Num universo de 213 parlamentares votantes, o socialista Fernando Anastácio foi eleito membro do CSSI com 145 votos a favor, 53 em branco e 15 nulos.

O também socialista José Magalhães e o social-democrata Carlos Peixoto passam a integrar o CSSC, tendo obtido, 136 votos favoráveis, registando-se 54 votos em branco e 23 nulos, enquanto a especialista em Biodireito indicada pelo PS Helena Pereira de Melo tornou-se membro do CNPMA, com 153 votos a favor, 44 brancos e 16 nulos.

Os deputados procederam ainda à eleição de dois elementos para a Mesa da Assembleia da República, em consequência da renúncia ao mandato por parte da socialista Idália Serrão, que passou a integrar a administração da Associação Mutualista Montepio.

A também deputada do PS Sandra Pontedeira, que era vice-secretária, foi eleita secretária, lugar antes desempenhado por Idália Serrão, com 170 votos, 33 em branco e 10 nulos, enquanto a igualmente socialista Sofia Araújo se tornou vice-secretária, com 168 votos favoráveis, 35 brancos e 10 nulos.

