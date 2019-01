Incêndio deflagra em prédio em Campo de Ourique, em Lisboa

Um incêndio que deflagrou ao final da manhã desta sexta-feira está a consumir um prédio de habitação na Rua da Infantaria 16 em Campo de Ourique, confirmou o Observador junto do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores, o fogo começou na cobertura do edifício. O alerta foi dado às 12h45.

Acho que é Campo de Ourique pic.twitter.com/oyVYS6t62x — JFrancisco Rodrigues (@condescendente) January 11, 2019

Foram mobilizados para o local 26 operacionais, apoiados por nove viaturas.

