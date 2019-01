Juíza de Aveiro pode ordenar prisão de Armando Vara esta sexta-feira

A juíza Marta de Carvalho pode decretar a prisão do ex-ministro Armando Vara ainda esta sexta-feira. Depois de a juíza titular dos autos no Tribunal Judicial de Aveiro não ter decidido a emissão do mandado de detenção devido à falta de dois apensos, o Tribunal da Relação do Porto enviou para a primeira instância esta quinta-feira de manhã os mais de 100 volumes que compõem o processo Face Oculta, confirmou Paulo Brandão, juiz presidente do Tribunal Judicial de Aveiro, ao Observador.

O magistrado acrescentou ainda que o MP insistiu esta quinta-feira na promoção de emissão do mandado de prisão de Vara e da respetiva condução ao Estabelecimento Prisional de Évora. Tal promoção chegou às mãos da juíza Marta de Carvalho, titular dos autos, às 10h00 desta sexta-feira.

Com o processo completo e a promoção do MP nas mãos, a juíza Marta de Carvalho estará em condições de emitir o respetivo mandato de detenção e condução ao estabelecimento prisional de Armando Vara. É expectável que essa decisão seja tomada após as 18h00, visto que a juíza está a tratar neste momento de outros processos. A partir da próxima segunda-feira, a juíza Marta de Carvalho ficará em exclusividade no processo Face Oculta.

Recorde-se que o ex-ministro adjunto de António Guterres foi condenado a uma pena de cinco de anos prisão pela prática de três crimes de tráfico de influência, tendo solicitado o cumprimento da pena na prisão de Évora.

Além de Vara, foram condenados a prisão efetiva mais 10 arguidos, sendo que três deles deverão ser presos ao mesmo tempo que o ex-ministro socialista. Quanto a José Penedos, ex-presidente da empresa REN — Redes Energéticas Nacionais, ao seu filho Paulo, e a Domingos Paiva Nunes, ex-administrador da EDP Imobiliária, os recursos ainda estão pendentes no Tribunal Constitucional.

