Keizer quer vitória no clássico que não considera decisivo

O treinador do Sporting retirou esta sexta-feira o peso de decisivo ao clássico com o FC Porto da 17.ª jornada da I Liga de futebol, mas frisou que será importante somar os três pontos no Estádio José Alvalade.

“O resultado não é decisivo, mas queremos a vitória. É um jogo muito importante frente a uma excelente equipa, que ganhou muitos jogos. O FC Porto está a jogar muito bem”, afirmou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Mesmo estando a oito pontos da liderança, o técnico holandês deixou claro que o panorama atual na classificação ainda pode mudar. “[FC Porto] Está na frente com seis pontos de vantagem [NR: o FC Porto está à frente com cinco pontos de vantagem e não a seis] sobre o segundo [Sporting de Braga] e oito sobre nós. Isso revela que têm sido a equipa mais forte, mas com quatro equipas a lutar pelo título ainda tudo pode acontecer”, analisou.

Quanto à prestação do Sporting nas últimas partidas, Keizer reconheceu que houve uma quebra e pediu tempo aos seus jogadores. “É verdade que houve menos esse estilo de jogo [pressão alta] e é uma forma complicada de se jogar. Temos de dar tempo aos jogadores e agora o mais importante é conseguirmos acertar os passes”, admitiu.

O avançado holandês Bas Dost falhou o último encontro em Tondela, em que os leões perderam por 2-1, porém volta a entrar nas contas para o clássico para os dragões, ao contrário de Montero, a recuperar de lesão. Para colmatar a ausência do avançado colombiano, Keizer não quis confirmar se o reforço de inverno Luiz Phellype vai estar nos 18 convocados para o desafio de sábado.

No sábado, o Sporting, quarto classificado, com 34 pontos, recebe o líder FC Porto, que tem 42, no Estádio José Alvalade, pelas 15h30, num encontro da 17.ª jornada do campeonato.

