Magia! O reboque “desaparece” para facilitar manobras

A Valeo brilhou a grande nível no Consumer Electronics Show (CES) de 2019, com a sua proposta para anular os problemas de visibilidade sempre que um veículo puxa um reboque. Por muito atento que esteja o condutor, ou que seja avantajada a sua experiência, manobrar é sempre uma experiência delicada, tal como é circular sem ‘encalhar’ em nada ou ninguém. Isto acabará com o novo Valeo XtraVue Trailer.

Já há algumas soluções no mercado para mitigar a complexidade das manobras quando um veículo puxa um reboque que obstrói a visão para trás. Mas todas elas recorrem a sensores e câmaras destinadas a ajudar as manobras, especialmente as executadas em marcha-atrás.

Mas esta não é a solução proposta pelos franceses da Valeo. O que eles propõem é, pura e simplesmente, fazer “desaparecer” o reboque, apenas para facilitar a vida ao condutor. Apresentado em Las Vegas, o XtraVue Trailer recorre a diversas câmaras, tantas quanto o tipo de reboque exija, montadas nas laterais e traseira, para gerar uma imagem virtual do que acontece atrás do veículo e respectivo reboque.

A imagem gerada virtualmente é projectada no ecrã central do sistema do veículo, permitindo ao condutor, como que por milagre, aperceber-se do que acontece atrás de de si, apesar da presença de um reboque que lhe obstrua por completo a visão. Veja aqui como tudo funciona, como que por milagre…

