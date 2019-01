Marcelo sobre crise no PSD: “Não interfiro, nem vou interferir”, mas vai ouvir

Depois desta sexta-feira se ter encontrado com Rui Rio, no hotel Sharaton no Porto, e de ter confirmado que irá receber Luís Montenegro, na próxima segunda-feira, o Presidente da República garantiu que não interfere na vida interna dos partidos políticos.

Não interfiro, nem vou interferir”, disse o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas, à chegada da Casa da Música, onde se deslocou para assistir a um concerto.

A propósito da situação interna do PSD, Marcelo reafirma que não lhe compete pronunciar-se sobre o assunto. “A vida do PSD é com o PSD”, reitera.

Confrontado com o teor das conversações com o atual líder do Partido Social Democrata, Marcelo diz ter tido “uma breve conversa”, que não poderia ser adiada, já que os dois políticos tinham “calendários completamente incompatíveis para a semana”. Marcelo adiantou, ainda que sem especificar, que os dois discutiram “três problemas de política interna e um de política externa” e temas relativos a diplomas, um deles relacionado com a descentralização.

Eu queria ouvir a posição do PSD, atendendo à posição da Associação Nacional de Municípios. Mas, havia outros temas que estão pendentes no parlamento e que são urgentes e, por isso, é que lhe pedi, atendendo que na semana que vêm não era possível, antes de tomar a decisão, falar com Rui Rio, pedi-lhe para falar comigo hoje”, argumentou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas à entrada de um concerto na Casa da Música, no Porto.

Sobre a audição com Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD, confirmou que o encontro será no Palácio de Belém. Questionado sobre o que lhe irá dizer, limitou-se a responder: “Nada, eu vou ouvir”, acrescentou.

Este encontro de Marcelo Rebelo de Sousa com o líder do PSD aconteceu no mesmo dia em que o antigo líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro desafiou Rui Rio a marcar eleições diretas, apresentando-se como candidato à liderança do partido.

