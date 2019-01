“Não ficamos excitados com a vantagem”, garante Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto garantiu esta sexta-feira que a sua equipa “não está excitada” com a presente vantagem que tem na liderança da I Liga de futebol, lembrando que o seu foco “está no imediato” e não “daqui a quatro meses”.

Sérgio Conceição partilhou este sentimento na antevisão ao jogo com o Sporting, deste sábado, em Alvalade, da 17.ª jornada da I Liga, para o qual prometeu, ainda assim, um FC Porto apostado em amealhar o triunfo. “Depois deste jogo haverá ainda 51 pontos para conquistar e, por isso, não ficamos muito excitados com esta vantagem. Para uma equipa como o FC Porto é normal, não é qualquer tipo de arrogância ou vaidade da nossa parte, mas estamos habituados a estar na frente, não é nada de especial”, comentou o técnico.

Ainda assim, Sérgio Conceição admitiu que um triunfo em Alvalade deixará a sua equipa numa posição mais confortável, apesar de entender também a motivação com que os leões encaram este jogo. “Será um jogo importante para o rival, que, se perder, ficará a 11 pontos. Para nós também, pois podemos aumentar a vantagem para um adversário direto. Mas temos de nos preocupar com o nosso trabalho, e ganhar. No final faremos as contas. Ainda nada esta atribuído”, notou o treinador portista.

Perante estes pressupostos, Sérgio Conceição não antecipou qual a equipa que entra com mais responsabilidades para este desafio, considerando que, após o apito inicial “a diferença na tabela deixa de existir dentro do campo”. “A responsabilidade do FC Porto é sempre ganhar, presumo que no Sporting seja a mesma coisa. Temos de estar bem no jogo perante um adversário sempre difícil, para conseguirmos os três pontos”, vincou.

O treinador dos dragões recuperou o facto do Sporting não perder, no seu reduto, desde maio de 2017, para antecipar as dificuldades que espera encontrar em Alvalade, analisando como “positivo” o percurso que Marcel Keizer tem feito no comando do Sporting. “Com o José Peseiro a equipa estava bem colocada, mas o ambiente não era a fácil em volta do treinador. Após a chegada do novo presidente, e deste treinador, o Sporting ganhou alguma tranquilidade. Há coisas diferentes na equipa, que são fáceis de observar, mas penso que está a ser positivo o trajeto de Marcel Keizer, sabendo que o campeonato português é competitivo e não é fácil, conseguiu trazer coisas diferentes”, analisou Sérgio Conceição.

Palavras de elogio do treinador do FC Porto recebeu, igualmente, o médio dos leões Bruno Fernandes, a quem Sérgio Conceição “reconheceu ser um jogador importante na dinâmica do Sporting a que tem de se dar atenção”, mas também o horário do jogo escolhido [15h30].

Tenho de dar os parabéns e quem escolheu este horário. Faz bem ao futebol, vai haver muita gente a levar as famílias, e isso só vai beneficiar o espetáculo. Não me queixo se tivermos de alterar rotinas, prefiro ter um estádio cheio de gente, tal como acontecia antigamente. É motivante”, desabafou Sérgio Conceição.

O técnico dos azuis e brancos partilhou que tem quase todo o grupo disponível para este desafio, à exceção dos lesionados Aboubakar e Otávio. Pepe, o mais recente reforço dos portistas, já pode entrar nas opções, embora Sérgio Conceição não tenha partilhado se o vai, ou não, utilizar o defesa central já neste jogo.

O FC Porto, líder do campeonato com 42 pontos, desloca-se este sábado ao estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting, 4.º com 34, numa partida agendada para as 15h30.

Continuar a ler