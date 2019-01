Olympiacos punido pela UEFA com jogo à porta fechada com pena suspensa

O Olympiacos, equipa treinada pelo português Pedro Martins, foi castigado pela UEFA com um jogo à porta fechada em competições do organismo, com pena suspensa de dois anos. A equipa, que conta com os futebolistas portugueses José Sá, Roderick Miranda e Daniel Podence, foi ainda multada pela UEFA em 90.000 euros.

Em causa estão diversas infrações no jogo da Liga Europa diante do AC Milan, numa vitória por 3-1, em 13 de dezembro, com invasão de campo pelos adeptos, arremesso de tochas e escadas bloqueadas no Estádio Georgios Karaiskakis.

O Olympiacos, que foi segundo no grupo E, atrás do Bétis de Sevilha, defrontará nos 16 avos de final da competição os ucranianos do Dínamo Kiev, com a primeira mão em Atenas em 14 de fevereiro, e a segunda em 21 de fevereiro.

