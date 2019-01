Opositor Fayulu vai contestar resultados das eleições presidenciais na RD Congo em tribunal

O candidato classificado em segundo lugar nas eleições presidenciais da República Democrática do Congo (RD Congo), Martin Fayulu (oposição), anunciou esta sexta-feira que vai contestar em tribunal os resultados, que deram a vitória a Félix Tshisekedi.

O candidato da coligação Lamuka vai apresentar o recurso junto do Tribunal Constitucional no sábado, anunciou Fayulu, num encontro com centenas de militantes deste movimento em Kinshasa, segundo o site de notícias Actualité.cd. O opositor afirma ainda que obteve 61% dos votos, contra 18% de Tshisekedi, citando os dados dos observadores da Igreja Católica.

Na capital, centenas de apoiantes de Fayulu juntaram-se para denunciar o que dizem ser “uma vitória roubada ao povo”, sob forte presença policial, enquanto esperavam pela intervenção do candidato derrotado.

O empresário, que tem sido uma das vozes mais críticas da corrupção, acusa o Presidente, Joseph Kabila, de ter negociado em segredo um acordo com o vencedor declarado, Félix Tshisekedi, outro candidato da oposição. A influente Igreja Católica, uma entidade que merece a confiança de muitos congoleses, disse que os 40.000 observadores que deslocou para acompanharem o ato eleitoral encontraram um vencedor diferente e vários diplomatas apontam também para a vitória de Fayulu.

Os congoleses confrontam-se assim com a caricata situação de uma alegada eleição fraudulenta, manipulada a favor da oposição, depois de o candidato do partido de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, ter tido um mau desempenho nas sondagens.

Cinco civis morreram durante as manifestações de contestação dos resultados provisórios das eleições presidenciais na República Democrática do Congo (RDCongo), segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades, que desmentiram a morte de dois polícias. Entre os cinco civis mortos, está a mulher de um inspetor da polícia.

Os resultados provisórios das eleições presidenciais na RDCongo, divulgados dez dias depois da votação, deram a vitória ao candidato da oposição Félix Tshisekedi, que conquistou 38,57% dos votos. O outro candidato da oposição, Martin Fayulu, ficou em segundo lugar com 34,8% e contestou de imediato os resultados, denunciando o que considera ser um “golpe eleitoral”.

O candidato apoiado pelo partido do Governo, Emmanuel Ramzani Shadary, considerado o delfim do Presidente Kabila – que estava impedido de se candidatar — ficou em terceiro lugar. O ainda Presidente Joseph Kabila governa desde 2001 um país rico em recursos naturais, mas marcado por crises políticas e por um conflito armado que causou milhões de deslocados.

Também esta sexta-feira é aguardada a divulgação dos resultados provisórios das eleições legislativas, que decorreram no mesmo dia e contaram com a participação de 15.355 candidatos aos 500 lugares na Assembleia Nacional.

