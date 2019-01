Passatempo “Nunca Deixes de Olhar”. Temos bilhetes duplos para a antestreia

O novo filme de Florian Henckel von Donnersmarck, realizador de “As Vidas dos Outros”, chega às salas de cinema portuguesas na quinta-feira, dia 17 de janeiro. O Observador tem bilhetes duplos para oferecer para a antestreia de “Nunca Deixes de Olhar”, que acontece no dia 15, terça-feira, nas salas de cinema UCI do El Corte Inglés (Lisboa, 21h30) e do Arrábida Shopping (em Vila Nova de Gaia, 21h30). Para ganhar um bilhete duplo grátis para uma das sessões tem de estar entre os mais rápidos a responder à pergunta sobre Paula Beer, uma das atrizes que compõe o elenco do filme: “Qual a série protagonizada por Paula Beer que se estreou recentemente na televisão portuguesa?”

Para ganhar os convites, envie a resposta correta para o e-mail leitor@observador.pt com o assunto “Nunca Deixes de Olhar”. Para que a sua candidatura seja válida, o corpo do e-mail deve incluir o nome, número de telemóvel e número de identificação (bilhete de identidade ou cartão de cidadão). Deve incluir também se pretende ver o filme no Porto ou em Lisboa.

Esteja atento à sua caixa de e-mail: os vencedores do passatempo serão contactados até segunda-feira, dia 14, às 19h.

Continuar a ler