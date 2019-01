Polónia. Detido trabalhador da Huawei acusado de ser um espião chinês

Um homem nacionalidade chinesa, responsável de vendas da Huawei na Polónia, foi por suspeitas de ser um espião ao serviço do governo da China, anunciou esta sexta-feira a polícia polaca. Um cidadão de nacionalidade polaca, que trabalhava para a empresa de telecomunicações francesa Orange foi também detido, e acusado do mesmo crime.

As autoridades revistaram as casas e escritórios dos dois detidos na terça-feira, mas tiverem de esperar dois dias por um mandato de detenção, emitido na quinta. Segundo o The New York Times, que cita a estação de televisão TYP, os dois homens declaram-se inocentes e recusaram-se a prestar quaisquer declarações.

A Huawei e outras empresas chinesas têm vindo a ser acusadas de utilizarem os aparelhos que vendem fora da China para fins políticos ou de espionagem cibernética. A gigante de telecomunicações negou sempre todas as acusações, mas a ligação de Ren Zhengfei, fundador da empresa, ao regime chinês (serviu nas forças armadas antes de criar a Huawei) há muito que alimenta dúvidas sobre as suas verdadeiras intenções.

No final de dezembro, surgiram notícias de Donald Trump estaria a equacionar emitir uma ordem executiva, aplicável a partir de 2019, para impedir a compra de equipamentos da Huawei e da ZTE pelas empresas norte-americanas. A ordem, que segundo a Reuters poderia ser dada a partir deste mês de janeiro, seria justificada com os riscos que as empresas chinesas podem colocar à segurança nacional. A administração Trump acredita que a Huawei e a ZTE trabalham para o governo chinês.

