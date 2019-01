Presidente da distrital do PSD/Bragança acusa opositores de Rio de incoerência

O presidente da distrital de Bragança do PSD, Jorge Fidalgo, acusou esta sexta-feira os opositores internos do presidente do partido, Rui Rio, de incoerência e manifestou-se “absolutamente contra” eleições antecipadas.

“Estou absolutamente contra, acho extemporâneo, uma coisa sem qualquer sentido, porque tivemos um líder que vai fazer daqui a dois dias um ano que foi eleito e nessa altura houve oportunidade, para quem quisesse concorrer à liderança, de o ter feito”, disse à Lusa.

Jorge Fidalgo acrescentou que “nem sequer” percebe e que estranha “muito esta atitude” de Luís Montenegro, “porque revela falta de coerência e revela tudo o contrário do que ele vem a dizer”. “Estamos aqui perante a coerência e a responsabilidade de um líder que é o doutor Rui Rio e perante a incoerência de um grupo de pessoas que eu pessoalmente ainda não percebi quais são os interesses”, afirmou.

Para o presidente da distrital de Bragança, os interesses por detrás do movimento contra Rui Rio “não são certamente a defesa do PSD”. Jorge Fidalgo defende que é nas eleições legislativas de outubro que o partido tem de verificar o resultado da ação do líder. “Eu lembro que três meses antes das eleições legislativas de 2015 todas as sondagens davam a derrota ao PSD e ao CDS e ganharam-nas”, apontou.

Fidalgo critica a política em que “tudo é muito volátil, tudo é muito rápido” e entende que “os portugueses se reveem numa postura de coerência e de responsabilidade”, numa atitude de “fazer política de forma séria para as pessoas e não para as notícias garrafais dos jornais e das televisões”. Jorge Fidalgo defende que Rui Rio preconiza “políticas que sirvam o país e que sirvam as pessoas” e que “era importante era que os companheiros do PSD e os militantes estivessem todos unidos nesse propósito”.

É exatamente o eleitorado que vai decidir. Se fosse o próprio doutor Rui a pôr o lugar à disposição, aí as coisas seriam completamente diferentes, agora haver um grupo de militantes, liderado, neste caso, pelo doutor Luís Montenegro, por quem tenho a maior simpatia, respeito e amizade, mas discordo em absoluto”, enfatizou.

Para o presidente da distrital de Bragança do PSD, este “não é o momento” para estas movimentações, numa altura em que o partido está a preparar o conselho estratégico e as eleições europeias. “E eu espero que o PSD seja aquele partido de referência que sempre foi e não um partido de quem anda à procura de lugares e de interesses pessoas, eu isso estarei sempre absolutamente contra”, declarou.

Continuar a ler