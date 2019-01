Presidente da terceira maior distrital do PSD sai em defesa de Rio e acusa Montenegro de “golpe de Estado”

O presidente da distrital de Braga, José Manuel Fernandes, publicou esta sexta-feira um vídeo a acusar defender a legitimidade de Rui Rio ir a votos nas próximas legislativas e acusou Luís Montenegro de estar a operar um “golpe de Estado”. O eurodeputado e líder da terceira maior distrital do PSD destaca, nesse mesmo vídeo publicado no Facebook, que “Rui Rio foi eleito presidente do PSD com voto direto de mais de 22.500 militantes” e que por isso “tem uma legitimidade fortíssima“.

Para José Manuel Fernandes, “os militantes confiaram-lhe a missão de se candidatar a primeiro-ministro de Portugal“, lembrando que “Rui Rio está a meio do mandato, não foi a eleições”, mas “tem esse direito, tem esse dever”. O eurodeputado defende ainda que “o partido não se governa a partir de sondagens” e que “se assim fosse Passos Coelho não teria ganho as eleições apesar de meses desfavoráveis de sondagens”.

Quase no fim do vídeo vem o ataque a Luís Montenegro: “Portugal e os portugueses não alinham, não aceitam golpes de Estado. Portugal e os portugueses querem um PSD forte, credível, transparente e responsável”. Além da referência a golpe de estado, José Manuel Fernandes faz assim referência a um PSD “transparente”, como farpa ao facto de esta movimentação ter sido preparada na sombra..

Luís Montenegro vai desafiar Rui Rio para eleições diretas esta sexta-feira à tarde.

