Rui Rio encontra-se com Marcelo Rebelo de Sousa esta noite no Porto

Rui Rio vai encontrar-se esta noite no Porto com Marcelo Rebelo de Sousa, avançou a TSF e confirmou o Observador esta sexta-feira. O encontro terá sido solicitado pelo Presidente da República, depois de o líder do PSD ter sido desafiado por Luís Montenegro para a marcação de eleições diretas no partido. A reunião deverá acontecer no hotel Sheraton, no Porto, por volta das 19h30.

Luís Montenegro anunciou esta sexta-feira que está disponível para ser “de imediato” candidato à liderança do partido, desafiando Rui Rio a marcar eleições diretas já e a apresentar a sua própria candidatura. “Estou disponível para me candidatar de imediato à liderança do PSD convidando o dr. Rui Rio a marcar já diretas e a apresentar a sua própria candidatura”, acrescentou Montenegro, pedindo “coragem” e que Rio não se “refugiasse atrás de questões formais”, jurídicas e administrativas.

O encontro com Rui Rio surge também depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter recusado comentar, esta quinta-feira, a situação interna do PSD, por não querer intrometer-se nas crises e na vida dos partidos. De acordo com a SIC Notícias, Rui Rio já chegou ao hotel do Porto, por volta das 19h10, não respondendo a qualquer questão colocada pelos jornalistas.

Também o primeiro-ministro, António Costa, escusou-se a comentar a candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD, por não pretender “tratar da vida interna dos outros partidos” e querer concentrar-se na “resolução dos problemas dos portugueses”. “Não vou tratar da vida interna dos outros partidos. Aquilo que me incumbe é concentrar-me na resolução dos problemas dos portugueses”, afirmou o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas, no final da apresentação do projeto de financiamento do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora.

