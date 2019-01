Sintra avança com limitação de acesso automóvel em miradouro das Azenhas do Mar

O miradouro sul das Azenhas do Mar, na freguesia de Colares, vai ser requalificado, com limitação do acesso automóvel e criação de um espaço de estacionamento nas proximidades, informou a Câmara de Sintra. “A intervenção visa requalificar o miradouro sul das Azenhas do Mar, um local de grande valor paisagístico e turístico”, salienta uma nota da autarquia do distrito de Lisboa.

A empreitada de requalificação, que teve início na quinta-feira, está orçada em 162 mil euros e prevê a “supressão do acesso automóvel livre, reservando-se o espaço central do miradouro para pessoas que se deslocam a pé e para ciclistas”, sublinha o presidente da câmara, Basílio Horta (PS), citado no mesmo comunicado.

O projeto prevê a integração de um murete de segurança ‘tracejado’, conforme indicações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), com vista a impedir o acesso de veículos ao topo da arriba, junto ao limite instável do miradouro. Está prevista uma nova zona de estacionamento automóvel, com 17 lugares para viaturas ligeiras, paralela à Rua Dr. António Brandão de Vasconcelos, com acesso pelo lado da estrada de ligação à Praia das Maçãs, e uma via partilhada para bicicletas e peões.

Nos espaços envolventes, sem construção, será realizada a eliminação de espécies invasoras e a plantação de um conjunto “herbáceo-arbustivo” de autóctones, adequado às circunstâncias ambientais locais de extrema agressividade, “e na construção de novos pavimentos”, explica-se na nota camarária. Uma rampa de acesso ao miradouro permitirá a ligação à estrada, do lado virado para a arriba norte das Azenhas do Mar, enquanto na parte sul do miradouro será instalado um quiosque e criada uma área de estadia com um “deck” em madeira.

A instabilidade da arriba levou, em 2014, a trabalhos de consolidação e demolição do ‘snack-bar’ abandonado no miradouro, pela APA, com construção de um muro de proteção na “boca do Ancão”, para travar a erosão junto à estrada na proximidade da escola primária das Azenhas do Mar.

Continuar a ler