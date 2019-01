Sondagem: PSD em crise e com queda das intenções de voto e Aliança com 4% das preferências

O resultado mais baixo de Rui Rio desde que está na liderança do PSD, números satisfatórios para o novo partido de Santana Lopes e uma quebra do PS nas intenções de voto. As conclusões foram retiradas do estudo da Eurosondagem para o Expresso e para a SIC, divulgado esta sexta-feira, e mostram como os portugueses se sentem em relação a cada partido.

Começando pelo PSD, que está debaixo dos holofotes depois de Luís Montenegro ter desafiado a liderança de Rui Rio, os resultados fixam-se nos 24,8% de intenções de voto, uma queda de dois pontos percentuais em relação à última sondagem e, a confirmar-se, o pior resultado dos sociais-democratas numas eleições legislativas desde 1976, ano em que Sá Carneiro teve 24,3%.

Quem ganha força na primeira sondagem em que participa é o partido Aliança, de Santana Lopes, que registou 4% das preferências dos portugueses. Citado pelo Expresso, Rui Oliveira e Costa, da Eurosondagem, revelou que se o partido do ex-social-democrata conseguir alcançar estes valores nas eleições Europeias, em maio, consegue eleger Paulo Sande para o Parlamento Europeu.

Na altura em que Rui Rio entrou na liderança do PSD, as intenções de voto estavam nos 26,9%, de acordo com a Eurosondagem. Ainda no mesmo estudo divulgado esta sexta-feira, foi perguntado aos portugueses o que achavam da proposta do PSD para a reforma da justiça — que quer colocar o poder político a mandar nos órgãos de gestão e disciplinares das magistraturas através de uma “maioria efetiva de cidadãos”. E aqui há uma divisão: apesar de 42,9% dos inquiridos responder que aceita a ideia de Rui Rio, 40,4% diz não concordar com a proposta e 16,7% disse não saber ou não quis responder.

Do lado do PS de António Costa, a Eurosondagem revela que 55,7% não rejeita um cenário de maioria absoluta, apesar de 30,9% assumir que seria indiferente e apenas 26,8% achar que seria bom para o país. 30,7% diz ser negativo existir um Executivo socialista. Ainda que a maioria absoluta do PS seja uma hipótese relativamente aceite pelos portugueses, o inquérito revela que o PS registou uma queda de 1,8 pontos percentuais nas intenções de voto, para 40%.

Já o CDS, ao contrário do PSD, não foi afetado pela chegada do novo partido de Santana Lopes. Os centristas continuam com as intenções de voto perto dos 7%. Na esquerda, PCP e Bloco de Esquerda também mantêm os valores das intenções de voto.

Sobre os líderes portugueses, uma sondagem da Aximage para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã, revelou que a popularidade do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em queda desde maio de 2018. Já o primeiro-ministro António Costa recuperou o primeiro lugar pódio de líderes partidários com melhor avaliação. Depois de, em dezembro, o lugar ter sido ocupado por Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, e por Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, Costa volta a ser o líder mais popular com uma nota de 10,2.

