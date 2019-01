União de Freguesias de Portela e Moscavide em Loures critica opção por linha circular

A União de Freguesias de Moscavide e Portela, no concelho de Loures, criticou esta sexta-feira o facto de o alargamento da rede do Metropolitano de Lisboa privilegiar a criação de uma linha circular e não uma expansão para a norte.

É, na defesa intransigente dos interesses da freguesia, que manifestamos assim a nossa frontal oposição à intenção manifestada pelo Governo e pela Administração do Metro de Lisboa de avançar com a conclusão da designada linha circular de Lisboa antes do alargamento da rede a norte, nomeadamente à Portela e a Loures”, refere a autarquia do distrito de Lisboa em comunicado.

Na quarta-feira o Governo lançou o concurso para a construção das novas estações Estrela e Santos e o consequente prolongamento das linhas Amarela e Verde, num investimento de 210 milhões de euros até 2023.

“É fundamental que a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela expresse a sua tristeza e repúdio pela decisão de não incluir no quadro dos investimentos prioritários da Metro de Lisboa a ligação à Portela”, aponta a nota, concluindo que esta opção “resulta em graves prejuízos para as pessoas e vai contra as apostas das grandes áreas metropolitanas europeias”.

A União de Freguesias de Moscavide e Portela é presidida pelo socialista Ricardo Lima.

Continuar a ler