Chuva de aranhas assustou moradores em Minas Gerais. Veja o vídeo

A expressão costuma ser “chovem cães e gatos”, mas no passado dia 6 de janeiro foram aranhas que caíram dos céus. Ou, pelo menos, assim parecia. O fenómeno, que apanhou de surpresa os moradores de Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas Gerais, Brasil, foi gravado em vídeo.

Nas imagens captadas por João Pedro Fonseca, e partilhadas nas redes sociais, as aranhas parecem, de facto, estar a cair do céu em forma de chuva.

Na verdade, as teias de aranha eram muito finas e quase impercetíveis de ver contra a luz do sol, o que dava a ideia de os aracnídeos estarem a cair do céu.

“Não era apenas aqui em volta, tinha muito mais teia do que as que aparecem no vídeo”, contou João Pedro Fonseca à imprensa brasileira. “Já tinha visto muitas aranhas assim por aqui outras vezes e é assustador”, comentou Solange Silva, outra moradora da região.

No entanto, apesar de assustador, o fenómeno é comum e costuma ocorrer em áreas rurais, principalmente em períodos de temperatura elevada.

