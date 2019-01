Do estranho caso dos pombos a um jogo para dormir: os memes do Sporting-FC Porto (que já teve um incêndio)

Começou com um incêndio na bancada dos adeptos sportinguistas no topo Sul e teve um estranho caso de vários pombos a marcar os jogadores, mas a primeira parte do Sporting e FC Porto, que estão empatados ao intervalo, ainda não trouxe grandes motivos para os mais criativos da Internet fazerem os habituais memes sobre o clássico deste sábado. Ainda assim, as redes sociais inundaram-se com imagens de (muito) nervosismo e até quem dormisse sobre o assunto com a falta de golos e de oportunidades de ambos os lados.

Houve também criatividade para alguns adeptos benfiquistas, por umas horas, torcerem pelo Sporting e, em caso de vitória, conseguirem diminuir a distância em relação ao atual líder. Resultado: Marcel Keizer, treinador dos leões, surge na figura de um anjo que vai trazer a “boa nova” aos encarnados.

Do lado do Sporting, uma vitória mantém os leões na luta pelo título, evitando assim uma distância de 11 pontos do atual líder do campeonato. Por outro lado, o FC Porto quer quebrar o enguiço de não conseguir vencer em Alvalade desde 2008 e conseguir o primeiro lugar ainda mais isolado.

Resumo da primeira parte do jogo em Alvalade #SCPFCP pic.twitter.com/7rNscGuDnC — ♠ᴋɪʀᴀ♠ (@GoncaloLuz17) January 12, 2019

sE éS cREnTE e sEMprE aCreDiTAstE. DiGiTA AmÉM e fAZ rEtUITiTiTE pic.twitter.com/Bu9k9UB68H — Insónias em Carvão (@insoniascarvao) January 11, 2019

Hoje tem Sporting Porto

Eu: pic.twitter.com/ox2PzFPpxc — brodieXjr (@badbadnahgood) January 12, 2019

Resumen de los primeros 25' del clásico Sporting-Porto: pic.twitter.com/lfGM0LtgDu — Flaco Amarelo (@amarelo12) January 12, 2019

Continuar a ler