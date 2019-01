Do incêndio às oportunidades de golo (poucas e desaproveitadas): o Sporting-FC Porto em imagens

O clássico entre Sporting e FC Porto este sábado terminou em nulo, mantendo assim os oito pontos que os separam e permitindo ao Benfica ficar a cinco pontos dos dragões. Numa primeira parte em que nenhuma das equipas arriscou e sem grandes oportunidades de golo, a segunda metade do clássico trouxe momentos diferentes, com um jogo mais aberto e grandes defesas de Renan e Iker Casillas. Ainda assim, as oportunidades não foram suficientes para alterar o 0-0 no marcador.

No grande jogo da última jornada da primeira volta, houve também destaque para o incêndio na bancada topo Sul do estádio de Alvalade ainda antes da partida e nos pombos que, durante os 90 minutos, acompanharam as jogadas de ambas as equipas.

(Veja a fotogaleria acima do Sporting-FC Porto)

Continuar a ler