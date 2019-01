EUA. Jovem de 17 anos provoca acidente por conduzir com olhos vendados

Uma jovem norte-americana de 17 anos provocou um acidente rodoviário em Layton, no estado do Utah, depois de ter sido desafiada a conduzir de olhos vendados, num desafio inspirado no filme “Bird Box”, da Netflix.

O acidente provocou ferimentos ligeiros tanto à condutora como à jovem, de 16 anos, que a acompanhava, bem como aos ocupantes do outro carro que foi atingido. A polícia do Utah publicou uma fotografia do acidente no Twitter, a alertar para os perigos da “brincadeira”. “Resultado previsível depois de conduzir de olhos vendados”, escreveu a polícia, dizendo que o acidente ocorreu na última segunda-feira. “Felizmente não houve feridos”, disse ainda.

Bird Box Challenge while driving…predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) January 11, 2019

Tal como o Observador já tinha noticiado, o desafio “Bird Box”, inspirado no novo filme protagonizado pela atriz Sandra Bullock, já fez com que a Netflix emitisse um alerta a avisar as pessoas para não tentarem fazê-lo pelos perigos que envolve. A ideia é fazer atividades do dia-a-dia com os olhos vendados e ser filmado a tentar. As tarefas em causa vão desde ações tão banais como estar sentado em frente a uma televisão ligada até tentar acertar numa chávena com líquidos quentes ou mesmo conduzir um carro — tudo de olhos tapados.

O desafio segue o mesmo rumo que o filme “Bird Box” leva. Certo é que até youtubers já alinharam no “jogo” e o fenómeno parece estar a ficar cada vez mais viral. Foi o caso da youtuber Morgan Adams, que aderiu ao desafio durante 24 horas e partilhou um vídeo do resultado no seu canal. Ao fim de cinco dias, já tinha mais de dois milhões de visualizações.

Continuar a ler