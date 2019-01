FC Porto acabou primeira volta com “apenas” cinco pontos de avanço – mas isso pode ser uma boa notícia

Quando o FC Porto somou na Luz a segunda derrota no Campeonato, no início de outubro, poucos poderiam antever aquilo que se viria a passar nos três meses seguintes. Aliás, provavelmente ninguém. Mas o certo é que aconteceu: começando depois da paragem para compromissos das seleções com dois pontos a menos do que Benfica e Sp. Braga, os dragões precisaram apenas de uma jornada para saltarem para a liderança (os encarnados perderam no Jamor com o Belenenses, os minhotos empataram no dérbi com o Vitória), isolaram-se com um triunfo frente aos arsenalistas no Dragão e foram reforçando esse estatuto.

Esse encontro resolvido nos minutos finais por Soares acabou por dar o mote para o que se seguiria nas rondas seguintes: os azuis e brancos prolongavam a sua série de triunfos consecutivos na prova e iam vendo, de forma alternada, os seus rivais mais diretos somarem alguns dissabores. À 13.ª jornada, os comandados de Sérgio Conceição tinham dois pontos de avanço sobre o Sporting, três do Sp. Braga e quatro do Benfica; antes da última ronda da primeira volta, tinham seis a mais do Sp. Braga, sete do Benfica e oito do Sporting. A diferença para minhotos e leões manteve-se, os encarnados conseguiram encurtar para cinco após o nulo no clássico. Mas isso pode não ser propriamente um problema para os dragões.

FC Porto termina a série de 18 vitórias consecutivas, falhando assim o recorde nacional de 19 triunfos seguidos ⚠Os azuis e brancos terminam a 1.ª volta da Liga na liderança????, com 5 pontos de vantagem sobre o 2.º classificado, o Benfica pic.twitter.com/Ii7P1kJQ76 — playmakerstats (@playmaker_PT) January 12, 2019

Segundo os dados do Playmakerstats, todas as equipas que terminaram a primeira volta do Campeonato com cinco ou mais pontos de vantagem acabaram por ser campeãs, algo que aconteceu em 15 ocasiões. E com mais um ponto curioso: apenas um conjunto, neste caso os azuis e brancos de Vítor Pereira em 2011/12, conseguiu ser ainda campeão depois de ter na segunda volta um atraso de cinco pontos (para o Benfica de Jorge Jesus). Além disso, também o calendário parece ser na teoria um pouco mais favorável aos dragões, em contraponto com o atual segundo classificado que irá jogar no Dragão, em Braga e em Alvalade.

Todas as equipas que terminaram a 1.ª volta da ????????Liga na liderança com 5 + pontos no final da 1.ª volta acabaram por ser campeãs???? (15 casos) ⚠Em toda a história da Liga, só por uma vez uma equipa foi campeã com 5 pts de atraso em plena 2.ª volta: FC Porto, em 2011/12 pic.twitter.com/STJjsiSA1d — playmakerstats (@playmaker_PT) January 12, 2019

Olhando para as últimas 17 jornadas, o FC Porto terá um arranque complicado com três encontros fora entre o Minho e Trás-os-Montes (que coincidirá com o dérbi lisboeta, na 20.ª ronda), recebe uns jogos depois o Benfica, tem duas saídas difíceis a Braga e Vila do Conde e encerra o Campeonato em casa com o Sporting; já o Benfica até tem mais jogos na Luz do que como visitante mas desloca-se ao terreno de todos os conjuntos que se encontram agora nos primeiros seis lugares. O calendário dos quatro candidatos ao título na segunda volta (que terá ainda Taça de Portugal, Taça da Liga e Europa pelo meio) é o seguinte:

FC PORTO (43 pontos)

Desp. Chaves (fora)

Belenenses (casa)

V. Guimarães (fora)

Moreirense (fora)

V. Setúbal (casa)

Tondela (fora)

Benfica (casa)

Feirense (fora)

Marítimo (casa)

Sp. Braga (fora)

Boavista (casa)

Portimonense (fora)

Santa Clara (casa)

Rio Ave (fora)

Desp. Aves (casa)

Nacional (fora)

Sporting (casa)

BENFICA (38 pontos)

V. Guimarães (fora)

Boavista (casa)

Sporting (fora)

Nacional (casa)

Desp. Aves (fora)

Desp. Chaves (casa)

FC Porto (fora)

Belenenses (casa)

Moreirense (fora)

Tondela (casa)

Feirense (fora)

V. Setúbal (casa)

Marítimo (casa)

Sp. Braga (fora)

Portimonense (casa)

Rio Ave (fora)

Santa Clara (casa)

SP. BRAGA (37 pontos)

Nacional (fora)

Santa Clara (casa)

Desp. Aves (fora)

Desp. Chaves (casa)

Sporting (fora)

Belenenses (casa)

Rio Ave (fora)

V. Guimarães (casa)

V. Setúbal (fora)

FC Porto (casa)

Moreirense (fora)

Tondela (casa)

Feirense (fora)

Benfica (casa)

Marítimo (fora)

Boavista (fora)

Portimonense (casa)

SPORTING (35 pontos)

Moreirense (casa)

V. Setúbal (fora)

Benfica (casa)

Feirense (fora)

Sp. Braga (casa)

Marítimo (fora)

Portimonense (casa)

Boavista (fora)

Santa Clara (casa)

Desp. Chaves (fora)

Rio Ave (casa)

Desp. Aves (fora)

Nacional (fora)

V. Guimarães (casa)

Belenenses (fora)

Tondela (casa)

FC Porto (fora)

