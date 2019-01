Filha de Cristiano Ronaldo já é portuguesa e tem o apelido da mãe

Foi no segredo dos deuses que Georgina Rodríguez viajou com a sua filha e de Cristiano Ronaldo, Alana, até à Suíça para registar a criança no escritório consular português em Lugano. Segundo a notícia, avançada pela TV Guia, o registo aconteceu no dia 18 de dezembro, um ano depois de a bebé ter nascido em Madrid.

Ronaldo não pode estar presente e, por isso, a mãe da criança teve de levar consigo uma procuração assinada pelo futebolista português. Agora, Alana já é cidadã portuguesa, mas não tem o apelido Aveiro, o do seu avô paterno.

Os pais da criança optaram por seguir uma tradição hispânica em que o primeiro apelido a colocar é o da família paterna e o último o da família materna. Assim, o nome completo da filha de Cristiano Ronaldo é Alana Martina dos Santos Rodríguez.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho, de 8 anos, e dos gémeos, Eva e Mateo, de um ano e meio.

