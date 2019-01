James Middleton: os cães, as fotos e a barba do irmão mais novo de Kate

“Ele não é da realeza, mas é real”. Guarde esta frase a caminho da foleirice quando quiser apresentar o irmão de Kate Middleton numa conversa sobre contas de Instagram a seguir. O homem não apareceu agora na rede social, mas foi nos últimos dias que decidiu tornar públicas as imagens que carrega. E mais do que qualquer outra coisa, o que James Middleton gosta de mostrar ao mundo é uma foto com cães. Na verdade, muitas fotos com cães. Querem ver? Está tudo aqui:

Mas há mais. Esta é só uma. Por exemplo, esta também serve como amostra:

Ou então esta, também vale:

A caminho de ser campeão de tudo o que é freskifofo na internet, James Middleton é um rapaz tranquilo, que trabalha no campo, nas terras altas da Escócia, alimenta uma barba bem cuidada e agora mostra a toda a gente o que todos estes ingredientes juntos conseguem fazer por um homem: transformam-no num sex symbol, naturalmente.

James é o irmão mais novo de Kate e Pippa Middleton. Mais novo, mas muito vivido, de tal maneira que a retirada para o campo não se fez de ânimo leve, foram necessários muitos quilómetros de andanças urbanas a más horas para que esta mudança ocorresse. Agora, trata de animais e produz mel e anda pelos prados verdejantes enquanto toma conta do cães. Fora a empresa de produção de cogumelos que lidera.

Todos os cães que aparecem nas fotos de James Middleton são dele. É um homem que gosta dos seus cães. E é um homem que gosta das suas fotos. Mas também gosta de outras coisas, desde que sejam boas. Por exemplo? Galas da revista GQ:

Andar de barco com um ar descontraído, enquanto escreve na legenda que vem aí uma tempestade, para que fiquemos todos na dúvida se a tempestade é ele, o sacana:

Ou apanhar peixes grandes em alto mar, enquanto se apresenta ao mundo em tronco nu e com calções divertidos, porque a irmã mais velha é que é da realeza, portanto ela que lide com as situações aborrecidas:

James não fez a barba para ir ao casamento de Harry e Meghan, ainda que o protocolo o exigisse. Mas a verdade é que o próprio noivo também não cumpriu as regras. Lições de charme, contornar as normas e criar novas. Isso, repetimos: charme. É ver a tal conta de Instagram. Está tudo aqui.

Recentemente, James confessou ao jornal britânico Daily Mail que entre os anos 2016 e 2017 atravessou um período “difícil” de depressão, recusando-se a falar com a família, pedindo mesmo ao seu médico para o fazer. Disse o Middleton mais novo ao Daily Mail:

Naquela altura, não conseguia falar com eles e quis que alguém independente e profissional falasse por mim e explicasse o que se passava de errado comigo. É sempre mais difícil falar com aqueles que nos são mais próximos. Foi por isso que me afastei, não quis saber dos conselhos plenos de boas intenções que eles me davam e eventualmente deixei de responder às chamadas e às mensagens.”

Agora, a situação parece ser diferente e James Middleton dá a ideia de estar não só mais próximo da família como do mundo em geral. E isto foi só para terminar com uma frase quase tão foleira como a que está no início deste texto.

