Tesla começa a enviar Model 3 em força para a Europa

Uma quantidade impressionante de Model 3 tem ocupado uma parte do porto de San Francisco, aguardando o embarque nos navios especializados no transporte de veículos, rumo ao continente europeu. Numa fase em que o mercado americano aguarda a introdução das versões mais acessíveis, eis que a capacidade excedentária dos Long Range e Performance – os mais potentes, com mais autonomia e os mais dispendiosos da gama do Model 3 – começa a ser dirigida para o Velho Continente.

O envio das primeiras unidades para a Europa do mais barato dos Tesla arrancou em Dezembro, mas foram os primeiros dias de Janeiro a ver crescer o número de unidades destinadas aos primeiros países europeus a receber o veículo, entre os quais se encontra Portugal.

Os Model 3 do lado de cá do Atlântico têm algumas diferenças em relação aos americanos, não podendo inclusivamente ser utilizados nos EUA. O principal motivo prende-se com a tomada utilizada para a recarga, que nos EUA é a específica da Tesla e, do lado de cá, é a CCS Combo, o que não só permite que os Model 3 sejam recarregados na rede de Superchargers da Tesla – que também está a ser alterada para oferecer, em simultâneo a ficha da Tesla e a CCS Combo –, como igualmente em todas as outras redes de carga rápida que estão a ser instaladas em solo europeu, uma vez que é esta a nova ficha standard.

Die Invasion beginnt. Tausende @Tesla Model 3 machen sich gerade auf den Weg nach Europa. Bald werden es zehntausende, hunderttausende, Millionen sein. Und die deutsche Automobilindustrie schaut hilflos zu. ????????☠️ pic.twitter.com/ojHE5cRCdN — Somehow, we lost. ???????? (@somehowwelost) January 11, 2019

Como o número de veículos preparados para embarcar ronda as 1.000 unidades e a Tesla tem mais de 14.000 encomendas para o Velho Continente, é natural que o número de navios carregados de Model 3 continue a zarpar nos próximos meses, com a Tesla a prever um ritmo de 3.000 por cada período de 30 dias.

De San Francisco os navios rumam a Zeebrugge, uma travessia que tarda duas a cinco semanas, sendo que, como estão igualmente abertas as entregas para o mercado chinês, deverão em breve começar a sair do porto californiano as embarcações destinadas ao outro lado do mundo.

