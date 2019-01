Brincadeira com ovos transforma-se em homicídio

Segundo a NBC, um miúdo de 14 anos ao volante de um SUV de dimensões generosas, um GMC Acadia, acompanhado por dois amigos, decidiu divertir-se atirando ovos aos carros que passavam.

O grupo divertiu-se até ter-se deparado com um Lincoln dos anos 70, um clássico conduzido por um hispânico de 20 anos, conforme foi descrito pelo xerife de Harris County. Não tendo apreciado ser transformado numa omelete sobre rodas, o condutor do Lincoln alegadamente terá ripostado, esgrimindo uma arma.

Aldine Mail Route fatal: the initial car that gave chase described as older model gold/yellow Lincoln, w white top & elbow rims. The deceased female was totally innocent; seems she had just gone shopping based on some debris strewn at scene. #HouNews pic.twitter.com/HqqYFyhYuO

Os três jovens rapidamente se aperceberam que atirar ovos era, afinal, uma “graça” que se poderia virar contra eles. E, em desespero de causa, tentaram fugir. No processo, o condutor de 14 anos passou um sinal vermelho e embateu numa pick-up Ford F150, conduzida por Silvia Zavala, de 45 anos, que faleceu no acidente.

Update on Aldine Mail Rt. Fatality: the 14 yo driver has been charged w murder & booked in the county juvenile detention center. He sustained a broken ankle in the crash. The driver of the vehicle that was chasing him has been identified & efforts are being made to interview him.

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) January 2, 2019