Companhia aérea vende por engano voos em primeira classe para Hong Kong a 170 euros

A companhia aérea de Hong Kong Cathay Pacific vendeu voos entre Portugal e aquela região da China, em primeira classe, por menos de 170 euros, repetindo um erro de sistema que já tinha acontecido há duas semanas.

Os bilhetes de ida em primeira classe entre Portugal e Hong Kong, com escala em Londres, foram vendidos na página na Internet da empresa por 1.512 dólares de Hong Kong (cerca de 168 euros), informou o jornal South China Morning Post, citado pela agência de notícias France Presse.

Estamos à procura da causa deste incidente tanto interna como externamente com os nossos vendedores”, disse um porta-voz da empresa ao jornal da China.

Os clientes que conseguiram esta tarifa – cerca de dez vezes abaixo do normal – são “um número muito pequeno de pessoas”, afirmou a mesma fonte.

Na noite de Ano Novo, dezenas de viajantes também compraram bilhetes a preços muito baixos entre o Vietname e a América do Norte.

A empresa teve um ano de 2018 difícil, com perdas de 33 milhões de dólares (cerca de 28,8 milhões de euros à taxa de câmbio atual) no primeiro semestre, já que enfrenta uma concorrência cada vez maior das empresas chinesas, com preços agressivos.

A Cathay também foi vítima de um gigantesco caso de violação de dados, admitindo no final de outubro que 9,4 milhões de passageiros foram atingidos. Os piratas informáticos acederam a dados pessoais, como datas de nascimento, números de telefone e passaportes.

