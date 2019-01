E se os museus do mundo decidissem fazer um desafio no Twitter? O resultado está à vista

“Hey British Museum, deem-nos o vosso melhor pato.” O desafio foi lançado pelo museu da vida rural britânica — The Museum of English Rural Life —, mas o alcance extravasou (e muito) as portas dos dois museus citados.

Se é um mito que o “quac” dos patos não produz eco, o “eco” alcançado por este desafio está à vista: à hora em que foi publicado este artigo já contava com mais de mil respostas que, como deve imaginar, não vamos conseguir reproduzir aqui — nem que a vaca tussa (ou que o pato grasne).

hey @britishmuseum give us your best duck — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) January 4, 2019

O Museu Britânico respondeu à letra, como o melhor que tinha: um recipiente para cosméticos, do antigo Egito, datado de 1.300 a.C.. A resposta não deixava espaço para patinhos feios. A resposta do The Museum of English Rural Life também não se fez esperar e surgiu na forma de uma plaina (uma ferramenta para trabalhar madeira), com cabeça de pato, do século XIX.

We see your unique cosmetics container made around 1300 BC in ancient Egypt and raise you this nineteenth century plane with a weird looking duck head on ithttps://t.co/nYCKOgG5Q5 pic.twitter.com/A3dGI1o9Yl — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) January 4, 2019

O mais importante era que todos os museus e internautas se preparassem convenientemente para a batalha e começassem a usar as suas melhores armas, “quacs” ou qualquer patacoada que lhes aprouver.

OMG… I've read every tweet – or is it quack – in this thread… but it's still unrolling. Meanwhile, using https://t.co/jDv0Wo0RjN of course I found this samurai duck from the British Museum pic.twitter.com/YdmwysqTvl — Mark Szpakowski (@szpak) January 4, 2019

Has anyone mentioned the Anglo-Saxon duck from the @britishlibrary ? The photo also features my Sherlock duck because it would be a shame to leave it out pic.twitter.com/gbhaBmc8Rc — Shona Turner (@shonaturner_871) January 5, 2019

Ainda bem que o Sherlock Duck se juntou à festa, porque encontrar o pato certo, o pato escondido ou o melhor dos melhores pode não ser uma coisa assim tão fácil. Os museus Senckenberg estão em pânico, parecem ter perdido o deles. Já o Museu da Zoologia Comparativa tem muitos à escolha.

We have a few – here is a small sampling of ducks prepared for exhibits in the past. pic.twitter.com/dOldMbxrKa — Museum of Comparative Zoology (@MCZHarvard) January 4, 2019

A revista da Sociedade de Psicologia Britânica também encontrou um, mas está com dúvidas: é que este pato também pode ser um coelho. Será que conta?

We have one but it might be a rabbit pic.twitter.com/a04wETHEL5 — The Psychologist (@psychmag) January 11, 2019

Houve quem receasse ter-se atrasado, incluindo o Museu do Louvre, em França, a Biblioteca Nacional da Escócia e o navio Brunel’s SS Great Britain (o primeiro transatlântico a ter um casco e uma hélice propulsora de ferro). Mas um bom pato vem sempre a tempo.

Better late than never : here's our cutest one! ???? ???? Duck figurine, Egyptian Antiquities (from -2106 to -1069) pic.twitter.com/Hhs5CvnhnD — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) January 7, 2019

We're coming waaay late to the party with this 1768 specimen from the first Encyclopaedia Britannica. pic.twitter.com/Z0m8ybZdi1 — National Library of Scotland (@natlibscot) January 7, 2019

Can we still join in? Is it too late? We think we've got quite a good one. pic.twitter.com/EDUXJlkh7A — Brunel's SS Great Britain (@SSGreatBritain) January 9, 2019

O Museu Spadina também tinha patos para mostrar, mas não no seu melhor ângulo.

You want ducks? We've got ducks. But they're all, er…resting. pic.twitter.com/O9p21KuULY — Spadina Museum (@SpadinaMuseum) January 4, 2019

E até o Museu das Marcas quis entrar na corrida.

We may not have duck vases or manuscripts but we offer the humble Toilet Duck to this flock of ducks pic.twitter.com/4QHmPIYjOg — Museum of Brands (@MuseumofBrands) January 5, 2019

Mas se queremos falar de patos, de muitos patos, talvez também valha a pena lembrar os patos de plásticos que caíram de um navio no oceano Pacífico e que foram espalhados pelas correntes oceânicas.

Ahem! I think you'll find @sciencemuseum has the best duck: this is one of nearly 30k plastic ducks swept overboard in North Pacific in 1992 +washed up in Sitka, Alaska. It was used by Curtis Ebbesmeyer + other oceanographers, to track drift patterns https://t.co/vETH6XDfg2 pic.twitter.com/vpV9D6scWl — Dr Elizabeth Bruton ????️‍???????????????????? (@lizbruton) January 4, 2019

Três patas são melhor que duas e quatro melhor que três

Quando se fala de museus, em especial de museus de história natural, a probabilidade de se encontrem animais em frascos de vidro com mutações insólitas é elevadíssima. E as publicações no Twitter, em resposta ao The Museum of English Rural Life, só o veio demonstrar.

Dos patos com três ou quatro pernas aos fetos em frascos, as imagens que se seguem podem não ser agradáveis para as pessoas mais sensíveis, mas serão certamente interessantes para quem se deixa fascinar com as surpresas da natureza.

Since we're on ducks AND #ThingsInJars now, it may be time for us to break out the co-joined duck foetus?

Its bones have been highlighted red with Alizarin staining. pic.twitter.com/SRYYqN3yio — Natural History Museum (@NHM_London) January 9, 2019

O Museu Grant de Zoologia, do University College de Londres, não se queria gabar, mas não resistiu a pôr um pato com quatro patas.

Good point Tamsin! We don't like to brag, but our duck has FOUR LEGS #FourLegsBetterThanThree#ThingsInJars pic.twitter.com/vEXqdV6faw — Grant Museum, UCL (@GrantMuseum) January 9, 2019

How I spent my Saturday? Browsing duck pics from museums around the world ???????? and this little four legged duckling wants to join the party too. It belongs to the veterinary pathology collection at University of Copenhagen @science_ku pic.twitter.com/3ugH5n31wC — Sanne Lund (@sannelund) January 5, 2019

Mais e mais patos em todos os tipos de suportes

Fotografias, pinturas, loiças, tecidos e bijuteria. Desfrute de mais imagens, vai-lhe saber a pato.

Ahem. We still have quite a few pic.twitter.com/jYnOyhLfNy — BL Prints & Drawings (@BL_prints) January 4, 2019

We see your cosmetic containers and planes and we raise you a 20th century hooked rug duck made from burlap and cottonhttps://t.co/CDuAGXFIQc pic.twitter.com/NX9iSzHRT4 — Textile Museum (@TMCtoronto) January 4, 2019

We couldn't find any desert ducks, but Shen Quan's "Flowers, Birds, and Animals: Ducks" (1740) is our favorite from the #PhxArtCollection! ???? pic.twitter.com/zrV5LgNpYE — Phoenix Art Museum (@phxart) January 5, 2019

Hermitage Museum in St Petersburg @hermitage_eng @state_hermitage has some cool ducks. 4th century BCE Scythian for instance. pic.twitter.com/BMbwrvKdYK — Catherine Phillips (@kittypetersburg) January 4, 2019

Have a good duck day ????⚱️ pic.twitter.com/SrF8B6Itbw — ❄️????maîtresse chaotic goose????❄️ (@XGrumph) January 5, 2019

Continuar a ler