Gal Costa apresenta em Portugal “esperançoso” disco “A Pele do Futuro”

A cantora Gal Costa apresenta este mês, em dois espetáculos em Portugal, o seu novo álbum, “A Pele do Futuro”, que definiu como “esperançoso” e que “fala do amor, sob toda as formas”.

A cantora regressa a Portugal para atuar no dia 23 na Casa da Música, no Porto, e no dia 25 no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, depois de em março do ano passado se ter apresentado com Gilberto Gil e Nando Reis, no âmbito do projeto Trinca de Ases, criado em homenagem ao advogado Ulysses Guimarães (1916-1992), opositor à ditadura militar no Brasil.

“Regressar a Portugal para mim é sempre muito bom”, disse a cantora que elogiou o “público acolhedor” e a “boa gastronomia”, mas realçou que o que torna “especial” estas duas atuações é “trazer um disco alegre”.

Este disco fala do amor sob todas as formas, de todas as maneiras, e é um disco alegre. Eu acho que vivemos hoje tempos tristes e violentos no mundo inteiro, parece que estamos no final dos tempos, e eu quis fazer um disco que trouxesse uma luz e trouxesse uma mensagem de esperança”, disse a cantora à agência Lusa.

A cantora apresenta em Portugal “A Pele do Futuro”, um espetáculo sob a direção de Marcus Preto, no qual decidiu “pegar em todos os grandes sucessos” da sua carreira, mas “no ambiente [musical] do disco”, a que se referiu como “dance-music, leve mas com uma mensagem”.

“A Pele do Futuro”, editado em setembro passado, é o primeiro álbum de originais da cantora desde 2015. O disco conta com a participação de compositores e autores como Djavan, Nando Reis, Adriana Calcanhotto, Guilherme Arantes, Jorge Mautner, Erasmo Carlos, Emicida, Marília Mendonça e Gilberto Gil, que compôs especialmente para a voz de Gal a canção “Viagem Passageira”.

O título do álbum, que é “contra os tempos obscuros que estamos vivendo, de guerra, em que se barram pessoas nas fronteiras”, foi retirado de um verso de uma balada composta por Gilberto Gil.

É um álbum para cima”, visando “contrariar os tempos obscuros e de guerra que estamos vivendo, com pessoas fugindo da guerra que tentam entrar noutros países e são barradas; há sinais que parece que o mundo vai acabar, não digo que vai acabar, mas se continuar assim vai acabar mesmo”.

Questionada pela Lusa sobre a presidência de Jair Bolsonaro, iniciada este ano, Gal Costa afirmou que “está começando agora, e é esperar para ver”, clarificando que não votou no atual presidente, tendo escolhido Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, na primeira volta das presidenciais, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, na segunda volta.

Gal Costa celebrou 50 anos de carreira em 2017 e na ocasião, em declarações à Lusa, afirmou que se considerava “uma cantora muito emblemática” antes de explicar: “Comecei influenciada pela Bossa Nova, mas eu ouvi toda a geração anterior a mim, pois cantei ainda antes de falar”, referindo em seguida o movimento “Tropicalismo” com o qual se comprometeu.

“A minha carreira tem uma riqueza de detalhes e uma riqueza musical”, realçou.

“Meu Bem, Meu Mal”, “Modinha para Gabriela”, “Baby”, “Meu nome é Gal”, “Tigresa”, são algumas das suas canções que fizeram êxito dentro e fora do Brasil.

Gal Costa, 73 anos, de seu nome de registo Maria da Graça Costa Penna Burgos, natural de Salvador da Bahia, estreou-se em agosto de 1964, no espetáculo “Nós, por exemplo”, ao lado de Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Participou no I Festival Internacional da Canção, em 1966, no Rio de Janeiro, e, no ano seguinte, editou o seu primeiro álbum, “Domingo”, iniciando um percurso discográfico que conta 30 álbuns de estúdio e nove gravados ao vivo, alguns destes com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia.

Em janeiro de 2016 a edição brasileira da revista Rolling Stone apontou-a como “uma das maiores vozes do Brasil” e destacou o facto de Gal Costa continuar a renovar o seu público.

A revista Veja, de fevereiro desse ano, fazendo um balanço do cinquentenário artístico da cantora, referiu-se a Gal Costa como “musa eterna do Tropicalismo”, que “não parou no tempo” e se “continua reinventando”.

