O avançado francês Antoine Griezmann marcou este domingo o único golo do triunfo do Atlético de Madrid sobre o Levante, em jogo da 19.ª jornada da liga espanhola de futebol.

Na marcação de uma grande penalidade, a punir uma mão de Nikola Vukcevic, ex-Sporting de Braga, o francês deu o triunfo aos ‘colchoneros’, aos 57 minutos.

Com este triunfo, o Atlético de Madrid passou a ter 38 pontos, menos dois do que o FC Barcelona e mais cinco do que o Sevilha, equipas que têm menos um encontro disputado.

