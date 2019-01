Lionel Messi alcança os 400 golos na liga espanhola

O argentino Lionel Messi atingiu este domingo os 400 golos marcados na liga espanhola de futebol, em 435 jogos disputados, sempre com a camisola do FC Barcelona, ao ‘faturar’ na vitória caseira sobre o Eibar (3-0).

Com o golo de hoje, apontado aos 53 minutos depois de uma jogada coletiva do ataque catalão, Messi alcança também o feito de estar há cinco jogos consecutivos a marcar pelo menos um golo, num total de oito remates certeiros.

Nesta temporada, o capitão do FC Barcelona já anotou 17 tentos e encabeça a lista de melhores goleadores em Espanha, à frente do seu companheiro de equipa Luis Suárez que soma 14 golos, dois deles marcados no jogo de hoje frente ao Eibar.

Messi conta agora com uma média de 0,91 golos por jogo na liga espanhola e é o maior goleador da história da competição, à frente do português Cristiano Ronaldo (311 golos) e de Telmo Zarra (251 golos marcados entre 1940 e 1955).

No final do encontro de hoje, o treinador do FC Barcelona, Ernesto Valverde, fez questão de realçar os 400 golos alcançados por Messi só no campeonato, apelidando-o de “extraordinário”, não só pelos golos que marca, mas “por tudo o que cria e que faz”.

Continuar a ler