Operação israelita contra túneis do Hezbollah terminou

O exército israelita descobriu o sexto e último túnel construído por militantes do movimento libanês Hezbollah para concretizar ataques em Israel, pelo que a sua operação na fronteira israelo-libanesa terminou, anunciaram as forças armadas.

Citado pela agência Associated Press, o porta-voz das forças armadas israelitas Jonathan Conricus disse que o último túnel é o maior descoberto até agora, com um comprimento de centenas de metros entre uma casa no Líbano e o território israelita.

Israel lançou a operação a 02 de dezembro para detetar e destruir o que dizia ser uma vasta rede de túneis do Hezbollah.

Segundo Israel, os túneis serviriam para que os militantes entrassem no seu território para atacar militares e civis israelitas, e para o Hezbollah se apoderar de uma faixa de território israelita em caso de hostilidades.

Israel e as Nações Unidas dizem que estes túneis violam uma resolução de cessar-fogo que pôs fim a uma guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006.

Esses 33 dias de guerra fizeram 1.200 mortos do lado libanês e 160 do lado israelita. Israel e o Líbano continuam tecnicamente em estado de guerra.

Continuar a ler