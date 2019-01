Presidente de Angola em Abu Dhabi para Cimeira sobre Desenvolvimento Sustentável

O Presidente de Angola, João Lourenço, chegou este domingo a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos (EAU), para participar na Cimeira Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável, a convite das autoridades locais.

Segundo os enviados especiais da agência noticiosa angolana Angop, nos EAU, o chefe de Estado angolano participará, como convidado de honra, na cerimónia de entrega do prémio Zayed para a Sustentabilidade, em Abou Dhabi.

A agenda de trabalhos indica que João Lourenço assistirá, no mesmo dia, ao ato oficial de abertura da Semana da Sustentabilidade.

Terça-feira, o Presidente angolano será orador na Cimeira intitulada “O Futuro de África”, um evento promovido pelas autoridades de Abou Dhabi, com a finalidade de debater o desenvolvimento do continente africano.

A Cimeira Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável decorrerá até 19 deste mês, sob o lema “Convergência da Indústria na Aceleração de Desenvolvimento Sustentável”.

Organizado pela Masdar, Holding de Desenvolvimento Sustentável de Abu Dhabi, o encontro contará com a presença de líderes mundiais ligados às políticas públicas e com investidores, que vão discutir e buscar soluções para os desafios do setor da energia.

Entre os expositores estarão empresas da Jordânia, Marrocos, Bahrein, Arábia Saudita, Líbano, Estados Unidos, África do Sul, Coreia do Norte, Japão, Reino Unido, Holanda, França, Canadá e Colômbia.

À margem do evento, está agendada a Cúpula Mundial da Água sobre o uso de recursos hídricos em regiões áridas e os desafios do gerenciamento de resíduos no Médio Oriente.

Está ainda programada a 4.ª Assembleia da Agência Internacional de Energia Renovável e a Conferência de Empregos em Energia Renovável.

Os organizadores esperam receber cerca de 30 mil visitantes das áreas de energia e meio ambiente na mostra, que deve contar com 800 expositores de 40 países e 250 palestrantes.

Angola abriu uma representação diplomática nos Emirados Árabes Unidos (EAU) em 2004, através de um consulado geral, que passou, quatro anos depois, ao estatuto de embaixada.

Angola e os EAU são membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e rubricaram dois acordos, em junho de 2015, sendo um de cooperação económica e técnica e outro de criação da comissão mista entre os Estados.

Os dois países cooperam nas áreas de petróleo, gás, da agricultura, entre outras.

No despacho a partir de Abu Dhabi, a Angop não refere se João Lourenço manterá contactos oficiais com as autoridades locais.

