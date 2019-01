PSP usou balas de borracha contra “No Name Boys” nos Açores

A PSP – Comando Regional dos Açores emitiu este domingo um comunicado a informar que lidou com desacatos provocados por elementos da claque benfiquista “No Name Boys” depois do jogo com o Santa Clara, em Ponta Delgada, tendo mesmo recorrido às balas de borracha para “repor a ordem”. Desordeiros fugiram depois da confusão.

“Foi necessário efetuar quatro (4) disparos de munições de baixa potencialidade letal, utilizando bagos de borracha, para repor a ordem pública. Só depois desta ação foi possível cessar os atos violentos atrás descritos, colocando-se os seus autores em fuga para parte incerta”, lê-se no comunicado partilhado no Facebook.

Os agentes da PSP terão sido chamados por volta das 6h30 da manhã, na madrugada de sábado, a um estabelecimento de diversão noturna onde teria havido agressões. Chegados ao local só encontraram quatro pessoas feridas, mas terá sido aí que “surgiu no local um grupo de cerca de 50 adeptos, pertencentes ao Grupo Organizado de Adeptos do Sport Lisboa e Benfica, denominado de No Name Boys que, ao visualizar os elementos policiais, procurou agredir os mesmos e arremessou na sua direção diversas garrafas em vidro, pedras e pedaços de madeira”.

