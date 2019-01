Rio Ave e Vitória de Setúbal encerram primeira volta com um empate

Rio Ave e Vitória de Setúbal empataram hoje 1-1, no derradeiro jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a última da primeira volta, disputado em Vila do Conde.

Os anfitriões adiantaram-se no marcador com um golo de Galeno, aos 27 minutos, e os visitantes empataram aos 84, pelo suplente Berto, numa altura em que jogavam em superioridade numérica, depois da expulsão por acumulação de cartões amarelos de Matheus Reis, aos 56,

O Rio Ave somou o nono jogo sem vencer no campeonato e permanece no 10.º lugar, com 20 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, que não vence há seis, subiu ao 11.º, com os mesmos 19 do Nacional, que é 12.º.

