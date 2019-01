Robbie Williams toca Black Sabbath aos altos berros para irritar o vizinho Jimmy Page

A relação entre vizinhos pode ser difícil, sobretudo quando há obras metidas pelo meio. E isso também acontece com as celebridades. O cantor Robbie Williams e o antigo guitarrista dos Led Zeppelin, Jimmy Page, vivem lado a lado numa zona nobre de Londres e há cinco anos que têm uma guerra aberta por causa de uma piscina que Williams quer construir. Page teme que os trabalhos de construção da piscina afetem a sua casa vitoriana do século XIX, classificada como local de “excecional interesse”.

Em dezembro do ano passado, a autarquia aprovou, à condição, a construção da piscina, desde que Williams permita que os trabalhos sejam acompanhados por uma entidade independente e que garanta que não ocorrerão danos na casa de Jimmy Page. Agora, o comité urbanístico da autarquia recebeu uma nova queixa, anónima: parece que Robbie Williams anda a provocar Jimmy Page, tocando músicas dos Black Sabbath, Pink Floyd e Deep Purple aos altos berros, apenas para chatear o lendário guitarrista, de 75 anos.

Como se lê na carta recebida pelo borough de Kensington e Chelsea, Robbie Williams toca estas músicas porque “sabe que isso irrita” Jimmy Page. A denúncia, apenas assinada por alguém que se identifica como “Johnny”, acrescenta ainda que Robbie Williams imita o antigo vocalista dos Led Zeppelin, Robert Plant, usando uma peruca e uma almofada dentro da camisola para “gozar ou imitar a barriga de cerveja que o senhor Robert Plant desenvolveu numa idade mais avançada”.

Apesar de o projeto estar aprovado desde dezembro, as obras da piscina de sonho de Robbie Williams só poderão avançar quando a autarquia receber a garantia técnica de que as vibrações durante a obra e os potenciais movimentos de terra não vão afetar as propriedades vizinhas — nomeadamente a histórica Tower House, onde Jimmy Page vive há quase cinco décadas.

